На заседании организационного комитета «Победа» обсудили работу экскурсионных маршрутов по улицам, названным в честь героев Великой Отечественной войны. Особое внимание уделили городам, удостоенным звания «Город трудовой доблести».

В Кемерове имена героев носят 42 улицы, еще шесть названы в честь Победы и победной армии. Есть улицы, названные в честь Веры Волошиной и Юрия Двужильного, в центре города находится улица одного из 28 легендарных героев-панфиловцев Иллариона Васильева, а также героически погибшего милиционера, участника войны Анатолия Коломейцева. Кемеровчанам посвящены улицы Абызова, Григорьева, Мызо, Красильникова, Марковцева, Назарова, Сырчина, Толстикова и других.

С 2021 года в школах реализуется проект «Именем Героя». Сотрудники 29 школьных музеев разработали экскурсии по улицам, носящим имена героев Великой Отечественной войны. Ежегодно в них участвуют более 15 тысяч человек. В рамках подготовки к Дню Победы в библиотеках проходят мероприятия, посвященные героям-кемеровчанам. В 2024 году их посетили свыше 3,1 тысячи человек.

Разработаны маршруты по улицам районов города. Сотрудники библиотек совместно с общеобразовательными школами организуют мероприятия с посещением объектов, связанных с историей Великой Отечественной войны, в том числе улиц, названных именами героев. Таким образом, через истории о людях, событиях или объектах можно будет узнать о вкладе города Кемерово и его жителей в Победу.

Проект стартует 10 января 2025 года, участие в нем примут около 7,5 тысячи школьников. Организаторы готовы проводить такие мероприятия и для студентов средних специальных и высших учебных заведений.

В Новокузнецке в честь участников Великой Отечественной войны, героев фронта и тыла названа 41 улица, 17 из них — в память о новокузнечанах, приближавших победу над врагом на полях сражений и на производстве в тылу.

На сайте муниципальной информационно-библиотечной системы можно совершить виртуальную экскурсию «Улицы города Новокузнецка».

Автобусная экскурсия «Их именами названы улицы» проходит через три района Новокузнецка и знакомит с улицами Павловского, Герасименко, Красилова, Черемнова, Полосухина, Конева. Также разработана велосипедная экскурсия «Маршрут памяти», она проходит по скверу Г.К. Жукова, Площади Побед и Бульвару Героев. Участники экскурсии узнают о героях фронта и тыла, в честь которых названы улицы Новокузнецка — Лидии Петренко, Романе Белане, Александре Красилове, Леонтии Черемнове и Иване Герасименко. Экскурсовод рассказывает об истории создания мемориалов, их авторах, а также интересные факты, например, знакомит с памятным знаком «Побег из ада», установленным в память о новокузнечанине Петре Кутергине.

В Прокопьевске 20 улиц названы в честь героев Великой Отечественной войны. 19 прокопчан были удостоены звания Героя Советского Союза. Для жителей и гостей Прокопьевска создано пять уникальных экскурсионных маршрутов, позволяющих погрузиться в историю Великой Отечественной войны. С начала 2024 года их посетило свыше 17 тысяч человек.

Проект «Маршруты Победы» охватывает ключевые исторические места, связанные с ратным и трудовым подвигом прокопчан. Он проходит по исторической части города, по знаковым местам, связанным с ратным и трудовым подвигом прокопчан. Возможно посещение по «Пушкинской карте».

Маршрут «Прокопьевск. Город мужества» рассказывает о трудовом подвиге горожан в годы войны; «Живем и помним. По улицам Героев» проходит по улицам, названным в честь Героев Советского Союза; «Герои-комсомольцы» — посвящен подвигу молодых защитников Родины. Новый маршрут «Город трудовой доблести» рассказывает о трудовом подвиге прокопчан в тылу.

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