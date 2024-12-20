С 23 по 27 декабря в Кузбассе пройдет прямая телефонная линия, в ходе которой на вопросы жителей ответят руководители исполнительных органов:

23 декабря (понедельник) — Полещук Яна Петровна — начальник управления ЗАГС Кузбасса, тел. 8 (3842) 36-69-17 (с 15:00 до 16:00).

26 декабря (четверг) — Казаченко Ольга Алексеевна — председатель Комитета по управлению государственным имуществом Кузбасса, тел. 8 (3842) 36-53-30 (с 14:00 до 16:00);

— Ивлев Олег Валериевич — министр природных ресурсов и экологии Кузбасса, тел. 8 (3842) 58-55-56 (с 13:00 до 15:00);

— Латышенко Елена Петровна — министр туризма Кузбасса, тел. 8 (3842) 90-02-58 (с 15:00 до 17:00).

27 декабря (пятница) — Токарев Олег Сергеевич — министр угольной промышленности Кузбасса, тел. 8 (3842) 58-21-08 (с 15:00 до 17:00);

— Качканова Елена Сергеевна — начальник департамента лесного комплекса Кузбасса, тел. 8 (3842) 31-21-37 (с 14:00 до 16:00);

— Сионихин Евгений Александрович — начальник управления Гостехнадзора Кузбасса, тел. 8 (3842) 36-79-53 (с 15:00 до 16:00).