Под председательством Президента РФ Владимира Путина состоялось заседание Государственного Cовета, посвященное вопросам поддержки семей в Российской Федерации. Участие принял губернатор Кузбасса Илья Середюк.

Президент России Владимир Путин дал ряд поручений, в том числе распространить на матерей-героинь льготы Героев Труда, повысить доступность социального контракта для семей с небольшими доходами и не учитывать при его предоставлении единое пособие на детей, проработать вопрос повышения доступности авиабилетов для многодетных семей, повысить пособие по беременности и родам студенткам очных отделений, сохранить ставку семейной ипотеки на уровне 6%, устранить ограничения пенсионных прав многодетных родителей, в том числе учитывать при расчете пенсии периоды ухода за каждым ребенком до достижения им полутора лет.

В ходе заседания Госсовета одним из основных вопросов стал уровень рождаемости. В Кузбассе актуализирована региональная программа повышения рождаемости. В нее включен дополнительный комплекс мероприятий, рекомендованный Минтрудом России для субъектов РФ с суммарным коэффициентом рождаемости ниже среднероссийского (в России — 1,41, в Кузбассе — 1,22). Они будут софинансироваться из средств областного и федерального бюджетов. В числе мер — создание в женских консультациях служб, обеспечивающих подготовку семьи к рождению ребенка, патронаж в решении жизненных ситуаций, обеспечение бесплатного прохождения подготовительного этапа программы ЭКО, с 1 января 2025 года — единовременная выплата в размере не менее 100 тысяч рублей при постановке на учет по беременности женщине, обучающейся очно. Из федерального бюджета на реализацию программы будет направлено 488,8 млн рублей, из областного — 25,7 млн.

В Кузбассе живет более 535 тысяч детей, 38,7 тысячи многодетных семей — в них воспитывается 129,3 тысячи ребят. В 2024 году из регионального бюджета на поддержку семей с детьми было направлено 26,7 млрд рублей, в 2025-м планируется выделить 27,8 млрд рублей.