Победителями конкурса за звание молодежной столицы России в 2025 году стали Омск и Пермь. Об этом заявил первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко на торжественной церемонии премии «Время молодых» в Национальном центре «Россия».

В ходе народного голосования на портале «Госуслуги» Пермь получила 325941 голос, Омск — 325373. В поддержку сибирского города активно выступали известные спортсмены.

Как отметил Сергей Кириенко, разрыв между лидерами составил всего 500 голосов. Поэтому у экспертного жюри, оргкомитета опять не осталось выбора, и в 2025 году в России снова будут две молодежные столицы — Омск и Пермь.

Народное голосование проводилось Федеральным агентством по делам молодежи с 1 по 20 декабря.