На заседании Парламента Кузбасса Илья Середюк рассказал о развитии строительной отрасли региона, модернизации системы ЖКХ и дорожной инфраструктуры.

На модернизацию системы ЖКХ в прошлом году направили более 39 млрд рублей. На эти средства построили новые станций подачи и очистки воды, котельные, заменили сети тепло- и водоснабжения.

«Делаем немало, вместе с тем из некоторых территорий идут постоянные жалобы на внеплановые отключения воды, тепла, электроэнергии. Понятно, что к аварийным ситуациям ведет износ сетей, но во многом это и недоработка глав территорий и курирующих служб. Даже если частные сети, это вопрос наш, где не хватает полномочий, необходимо подключать правоохранительные органы», — сказал Илья Середюк.



По поручению главы региона первый заместитель губернатора Андрей Панов будет проводить выездные совещания правительства в проблемных территориях, в первую очередь они состоятся в Киселевске и Анжеро-Судженске.