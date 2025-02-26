Илья Середюк: в Кузбассе уделяется особое внимание поддержке участников спецоперации и их семей

Сегодня на Двадцатом заседании Парламента Кузбасса губернатор Илья Середюк доложил о комплексной помощи участникам и ветеранам спецоперации, а также их семьям.

«Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин своим Указом объявил 2025-й Годом защитника Отечества. Нашим героям в Кузбассе уделяется особое внимание. Защитники Отечества и их родные получают разностороннюю помощь, в том числе психологическую, медицинскую, юридическую, реабилитационное сопровождение. В 2024 году на нужды военнослужащих мы направили 10,5 миллиардов рублей. В Кузбассе работают 4 мастерские по изготовлению протезов. По поручению Президента РФ ребятам, кто потерял мобильность, мы предоставляем специальные автомобили, которые помогают вести активный образ жизни, работать, решать бытовые вопросы», — сказал Илья Середюк.



Также глава региона подчеркнул значение вовлечения тех, кто вернулся с фронта к мирной жизни, в работу по развитию региона.

«Их опыт и воинская дисциплина нам очень нужны. Президент РФ сказал: «будем и впредь опираться на таких людей. Именно они — настоящая, не поддельная, а подлинная элита и гордость страны. Убежден, что ветераны СВО внесут большой вклад в развитие Кузбасса», — подчеркнул губернатор.

Илья Середюк напомнил, что вчера стартовала региональная программа подготовки кадров из числа бойцов и ветеранов специальной военной операции «СВОиГерои. Куzбасс».