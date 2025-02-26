Илья Середюк: меры социальной поддержки в Кузбассе должны быть сохранены

На Двадцатом заседании Парламента Кузбасса губернатор Илья Середюк обозначил самые важные задачи, которые стоят перед регионом. Он подчеркнул, что меры социальной поддержки в Кузбассе должны быть сохранены. Для этого необходимо максимально использовать возможности федерального финансирования.

По решению президента России начат новый цикл реализации национальных проектов. Кузбасс примет участие в 12-ти, на их финансирование из средств федерального и областного бюджетов предусмотрено более 27 млрд рублей.

«Нацпроекты — это высокая ответственность лично каждого из нас по целевому и качественному использованию денег. Мы должны быть полностью готовы к тому, что, когда эти деньги придут в область, мы обеспечим полное и своевременное финансирование реализации запланированных проектов строго по утвержденному графику, чтобы потом не пришлось возвращать средства в федеральный бюджет», — подчеркнул губернатор.



Он отметил, что аналогичным образом должна быть организована работа по государственным программам. В 2025 году реализуется 25 госпрограмм по всем направлениям: от сельского хозяйства до промышленности и транспорта, от соцподдержки и содействия занятости до ЖКХ и природопользования. В бюджете на их реализацию запланировано более 235 млрд рублей.