Первая компания из Новокузнецка, входящая в ИТ-кластер Сколково, заключила стратегическое партнерство с международной сетью ресторанов, специализирующейся на блюдах из куриного мяса. Разработка компании представляет собой цифровую платформу для сферы общественного питания, объединяющую в себе мобильное приложение, сайт, встроенную CRM, автоматизированную систему приема заказов и удобную бизнес-аналитику.

При поддержке Кузбасского технопарка, новокузнецкие разработчики приняли участие в крупнейшем профессиональном мероприятии в России, где представили свои инновации широкой аудитории и подтвердили востребованность своей цифровой платформы среди рестораторов.

В 2024 году компании удалось значительно увеличить количество клиентов. Платформенным решением, созданным в Кузбассе, пользуются в 141 городе России, а также за рубежом.

Кузбасские ИТ-разработчики активно используют государственную поддержку для инновационного бизнеса. В 2022 году они получили грант Фонда содействия инновациям для внедрения цифровых технологий, а в этом году претендуют на грант Фонда Сколково для проведения маркетинговых исследований.