Кузбасские школьники на «Уроке цифры» узнают об операционных системах

В Кузбассе проходят цифровые уроки для школьников. Участвуют ребята с 1 по 11 класс. В результате обучение пройдут почти 313 тысяч учащихся региона. На этот раз занятие посвящено операционным системам как неотъемлемой части всех устройств, необходимых в повседневной жизни – ноутбуков, компьютеров, телефонов. Ученики изучают типы операционных систем, их структуру и функции.

Занятие состоит из теоретической и практической частей. Сначала школьники смотрят видеолекцию об операционных системах, а дальше не практике с помощью интерактивного тренажера знакомятся со структурой операционных систем и визуальным обозначением программ, входящих в их состав. Тренажер сделан в виде лабиринта, выбраться из него можно только после успешного прохождения всех заданий.

Практические задания имеют разную сложность и объем и разделены на три категории: для младших (1-4), средних (5-9) и старших (10-11) классов.

Цифровые занятия проходят с 10 февраля по 2 марта. Партнером нового урока выступила компания «Группа Астра».

– Цифровая среда, как неотъемлемая часть нашей жизни, стремительно развивается, становится все более сложной и многообразной. Чтобы успешно пользоваться ее возможностями, необходимо повышать уровень знаний в области информационных технологий. Именно поэтому первый «Урок цифры» мы посвятили ОС – системе, которая помогает сделать нашу жизнь наиболее комфортной, способствуя автоматизации технологических процессов и управляя знакомыми всем нам устройствами – от смартфона до современного авиалайнера, – отметила Александра Алешкова, директор департамента образования «Группы Астра».

Проект «Урок цифры» ежегодно реализуется Минпросвещения России, Минцифры России и АНО «Цифровая экономика» в партнерстве с ведущими российскими технологическими компаниями. Цель проекта – реализация ИТ-образования, подготовка высококвалифицированных кадров для цифровой экономики страны.

Урок сопровождается методическими рекомендациями, которые позволяют учителям эффективно провести занятия в образовательных организациях, а родителям – в домашних условиях. Урок от «Группы Астра» доступен на сайте урокцифры.рф.