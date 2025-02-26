Легендарный космонавт Борис Волынов встретился с кузбасскими школьниками

Сегодня ученики школ № 1 и № 2 в Прокопьевске встретились с легендарным земляком, космонавтом, дважды Героем Советского Союза Борисом Валентиновичем Волыновым. Об этом сообщил губернатор Кузбасса Илья Середюк в своём Telegram-канале.

«Борис Валентинович — настоящая легенда. Для нас очень важно, что у детей появилась возможность воочию увидеть и пообщаться с таким человеком. Для ребят он —пример того, что перед ними открыты все двери и если очень чего-то захотеть, можно буквально дотянуться до звезд», — отметил Илья Середюк.

Много лет назад сам космонавт сидел за этими же партами. Раньше школа № 1 была мужской гимназией. Именно там, по словам Героя, в нем воспитали стальной характер и прекрасную физическую форму. С 2013 года школа носит имя Бориса Волынова. Для ребят в ней организован музей, в который космонавт передал личные вещи.

В школе № 2, бывшей женской гимназии, училась супруга Бориса Валентиновича — Тамара Федоровна. Здесь провели чаепитие, на котором школьники узнали о жизни героя, его карьере, а также о будущем космонавтики.