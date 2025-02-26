В правительстве региона состоялось заседание Совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям под председательством губернатора Кузбасса Ильи Середюка. Были приглашены представители духовенства, члены национальных общественных объединений, руководители ведомств, главы муниципалитетов, ветераны специальной военной операции. Центральной темой обсуждения стали вопросы поддержки бойцов СВО, их семей, а также жителей пострадавших регионов России.

«В Кузбассе традиционно жители всех национальностей и представители разных религий вместе отмечают праздники и объединяются в минуты печали. Сегодня мы также вместе ведем важную работу по оказанию помощи бойцам, которые встали на защиту Родины, их семьям, а также жителям пострадавших регионов страны. Уверен, что вместе мы справимся с вызовами времени. Успех во многом зависит от наших общих усилий и объединения», — сказал Илья Середюк.

Также губернатор поручил главам муниципалитетов проводить советы по межнациональным и межконфессиональным отношениям в территориях.

Митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх рассказал, что в Кузбасской митрополии организована системная работа по оказанию помощи бойцам и их семьям, а также жителям Донбасса. С февраля 2022 года по октябрь 2024 года в зону СВО было отгружено более 415 тонн гуманитарного груза: предметы первой необходимости, оборудование, снаряжение, продукты, медикаменты. Кроме этого, собрано более 20 млн рублей на оказание поддержки. Сформирована касса помощи пострадавшим жителям. В храмах волонтеры плетут маскировочные сети и шьют необходимые вещи. В этом году они изготовили более 9 тысяч кв. м сетей. Также неравнодушные кузбассовцы вяжут носки, варежки, шапки, льют окопные свечи, из фруктов и овощей изготавливают сухие супы, цукаты. К формированию грузов присоединяются общественные объединения, предприниматели, социальные и образовательные учреждения. Священнослужители оказывают духовную и молитвенную поддержку бойцам на передовой и в военных госпиталях, а также встречаются с их близкими.

Муфтий Духовного управления мусульман Кузбасса Тагир хазрат Бикчантаев рассказал, что мусульмане региона отправили больше 200 тонн продуктов, собрали свыше 2 млн рублей на приобретение квадрокоптеров, дизельных генераторов, радиостанций, медикаментов. Были куплены и отправлены автомобиль УАЗ, мотоциклы и запчасти для автомобилей, каски, бензопилы, строительные инструменты. Прихожанки мечетей шьют термобелье, балаклавы, плетут маскировочные сети, изготавливают окопные свечи. Духовное управление организует встречи с родственниками, мероприятие «Молитва матерей». Имамы прошли переподготовку по специальности «Специалист (капеллан) по оказанию помощи гражданскому населению с посттравматическим стрессовым расстройством, поствоенным синдромом, приобретенных в ходе социально-политических конфликтов».

Председатель Кемеровской областной общественной организации Армянская община «Урарту» Аргишти Симонян отметил, что все национальные общественные организации, диаспоры, центры национальных культур Кузбасса помогают фронтовикам, собирают груз по их запросам, отправляют продукты, медикаменты, дроны, автомобили и мотоциклы и многое другое.

Заместитель председателя Кемеровской региональной общественной организации «Национально-культурный центр азербайджанцев «Дружба» Тарана Новрузова выступила с докладом о реализации грантового проекта «Многонациональный Кузбасс — кузница героев». В рамках его реализации прошли личные встреч молодежи и подрастающего поколения разных национальностей с семьями участников СВО разных национальностей. Цель — познакомить детей с примерами героических подвигов кузбассовцев.

Председатель Кемеровской региональной ассоциации общественных объединений «Координационный совет немцев» Софья Симакова рассказала о проведении Межрегиональной научно-практической конференции «Народы Кузбасса: вклад в общую победу и послевоенное восстановление народного хозяйства (1941-1945 гг.)», которая прошла 22 ноября 2024 года на базе КемГУ. Представители национальных общественных организаций Кузбасса и студенты обсудили вопросы сохранения исторической правды о Великой Отечественной войне и роли народов Советского Союза в достижении Победы над фашистской Германией.