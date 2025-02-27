Татьяна Климина официально вступила в должность главы Крапивинского муниципального округа. В ходе рабочей встречи губернатор Илья Середюк обсудил с главой муниципалитета вопросы развития округа.

«Приоритетный вопрос — строительство жилья. За 5 лет под Вашим руководством построено и сдано в эксплуатацию три многоквартирных дома, в них получили жилье 93 семьи, которые относятся к льготным категориям. Необходимо продолжать эту работу, чтобы люди имели возможность жить в современных, комфортных условиях», — сказал Илья Середюк.



Как рассказала Татьяна Климина, в декабре прошлого года сдан в эксплуатацию 33-квартирный дом в поселке Крапивинском. Ключи от новых квартир с отделкой «под ключ» получили 30 льготников. В шаговой доступности находятся детский сад, школа, магазин и автобусная остановка. В июле запланирована сдача еще одного нового 33-квартирного дома в Крапивинском. Работы идут по графику.

Началось возведение нового многоквартирного дома в центре поселка Крапивинского на улице Вучичевича-Сибирского. Подрядчиком получены все необходимые разрешительные документы. Уже готов котлован. Ведутся работы по подготовке земельного участка в поселке Зеленогорском для строительства 5-этажного многоквартирного дома.

Татьяна Климина после окончания института с 1988 года по 2002 год работала главным экономистом в совхозе «Барачатский» Крапивинского района. В 2002 году пришла работать в администрацию Крапивинского района начальником отдела анализа, прогнозирования и развития территории Крапивинской районной администрации. В 2020 году избрана главой Крапивинского муниципального округа.