Большой круг Всероссийского казачьего общества: итоги

В Москве в храме Христа Спасителя завершился II Большой круг Всероссийского казачьего общества. Основные итоги круга — в нашем материале

.Перед Большим кругом в храме Христа Спасителя прошел молебен. Провел его председатель Синодального комитета по взаимодействию с казачеством, митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл. После этого началась официальная часть.

Круг правомочен решать любые вопросы

В начале мероприятия выступил председатель мандатной комиссии, заместитель атамана Всероссийского казачьего общества по государственной службе казачий полковник Валерий Ефремов, который доложил о готовности к деятельности Большого Круга.

«В соответствии с Уставом Всероссийского казачьего общества и нормой представительства, определенной Советом атаманов Всероссийского казачьего общества, на II Большой круг от войсковых и окружных казачьих обществ избрано 288 выборных казаков. Фактически прибыли и зарегистрировались 260 выборных казаков. <…> Кворум для принятия решений Большого круга составляет не менее двух третьих от выборных казаков. Кворум есть. Круг правомочен решать любые вопросы деятельности Всероссийского казачьего общества», — сообщил Валерий Ефремов.

После молитвы и исполнения гимна Российской Федерации для проведения Большого круга был выбран есаулец. Есаульцем для регулирования работы мероприятия единогласно избрали первого заместителя атамана Всероссийского казачьего общества войскового старшину Михаила Зорина.

Послание Президента казакам

Помощник Президента Российской Федерации, председатель Совета при Президенте Российской Федерации по делам казачества Дмитрий Миронов

Первым на Большом круге выступил помощник Президента Российской Федерации, председатель Совета при Президенте Российской Федерации по делам казачества Дмитрий Миронов. Он огласил приветственное слово Президента Российской Федерации Владимира Путина.

«Ваш авторитетный форум, подтверждая единство российского казачества, собрал в храме Христа Спасителя представителей всех войсковых обществ. Вам предстоит обсудить важные, востребованные временем вопросы, связанные с повышением роли организации казаков в жизни страны, укреплением их взаимодействия с государственными структурами, сохранением самобытных традиций и обычаев. Отмечу, что в истории российского казачества немало славных героических страниц. На протяжении многих столетий казаки мужественно сражались за свободу и независимость Отечества, защищали его рубежи, осваивали новые территории, воспитывали молодежь на неоспоримых патриотических духовно-нравственных ценностях. Сегодня, следуя заветам отцов, дедов и прадедов, представители Всероссийского казачьего общества в ходе специальной военной операции проявляют беспримерную отвагу и стойкость. Вся Россия гордится их подвигами. Убежден, что российское казачество и впредь будет служить Родине и нашему народу. Желаю вам успехов и всего самого доброго», — написал в приветственном слове Президент России Владимир Путин.

Дмитрий Миронов добавил, что проведение заседания Большого круга в Год защитника Отечества символично и важно для подведения промежуточных итогов, определения задач, которые стоят перед Всероссийским казачьим обществом. Прежде всего – участие казаков в специальной военной операции, развитие кадетских казачьих корпусов.

«Президент России регулярно информируется мною о вкладе российского казачества в достижение задач специальной военной операции. Он знает о ваших подвигах на полях сражений и трудовых свершениях», — добавил Дмитрий Миронов.

Духовный стержень российского казачества

Председатель Синодального комитета Русской православной церкви по взаимодействию с казачеством, митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл

Следом передал благословение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и выступил с речью председатель Синодального комитета по взаимодействию с казачеством, митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл.

«Сегодня, как и века назад, казаки доказывают, что доблесть без духовного стержня немыслима. На специальной военной операции вы сами, ваши братья, сыны и отцы, вновь являют пример мужества, озаренного светом Христовым. В окопах и на марше, в грохоте сражений и тишине коротких передышек, они обращаются к Священному Писанию, черпая утешение и твердость. Поэтому не случайно, что в каждом подразделении есть окормляющий священник — пастырь, готовый разделить с воинами тяготы, напомнить о вечном, преподать Таинства. Казаки молятся в походных храмах, исповедуются и причащаются перед боем, испрашивают благословение на подвиг», — сказал митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл.

Также он сообщил, что передал казакам – участникам СВО походный храм для духовной поддержки и укрепления в ратном деле.

Что изменилось в работе казачества за последние 7 лет

Заместитель руководителя Федерального агентства по делам национальностей Станислав Бедкин

Приветственное слово руководителя Федерального агентства по делам национальностей Игоря Баринова огласил заместитель руководителя Федерального агентства по делам национальностей Станислав Бедкин.

«Мы продолжаем добрую традицию наших встреч в столь знаковом месте, в зале церковных соборов храма Христа Спасителя. Прошло уже 7 лет с момента, когда казаки, представляющие все войсковые общества, собрались здесь, чтобы объединиться в единое всероссийское казачье общество, открыв тем самым новую страницу в истории российского казачества. С этого момента пройден большой путь, но нам предстоит сделать еще больше. Вместе с вами мы на регулярной основе продолжаем работать над совершенствованием законодательства в нашей сфере, разработкой инструментов финансовой поддержки. В текущем году, несмотря на очевидные сложности, совместными усилиями нам удалось увеличить субсидию Всероссийскому казачьему обществу. Проведена работа по внесению изменений в федеральный закон «О государственной службе российского казачества» и стратегию государственной политики в отношении российского казачества. Эти изменения позволили сделать акцент на целеполагании. И я должен подчеркнуть, что служение Отечеству стало синонимом самого слова «казачество». Сегодня, когда наша страна ведет борьбу против неонацизма за спасение нашего народа, роль казаков как настоящих патриотов многократно возросла», – говорится в обращении главы ФАДН.

Как казаки сотрудничают с МВД

Первый заместитель Министра внутренних дел Российской Федерации генерал-полковник полиции Александр Горовой

Первый заместитель Министра внутренних дел Российской Федерации генерал-полковник полиции Александр Горовой отметил в выступлении, что одним из приоритетов государственной политики, которая заложена в стратегию развития казачества, являются вопросы оказания содействия правоохранительным структурам страны.

«Руководство Министерства внутренних дел выражает вам огромные слова признательности и благодарности за тот совместный труд, который мы ощущаем в наших субъектах Российской Федерации. Особенно в приграничных территориях. Мы знаем ежесуточно оперативную обстановку и на новых территориях, знаем в Крыму, в Брянске, в Белгороде, в Курске, где рядом с нашими коллегами из подразделения Министерства обороны Национальной гвардии стоят воины-казаки, которые оказывают и нам помощь на специально созданных контрольно-пропускных пунктах, оказывают нам помощь при проведении фильтрационных мероприятий по мере освобождения бойцами Министерства обороны территории на западной границе Донецкой республики. За четыре последних года при вашей поддержке было задержано более 5 тысяч людей, которые совершили преступление. За этот же период времени более 350 тысяч, совершивших те или иные административные правонарушения», — сообщил Александр Горовой.

Включение Северо-Западного войскового казачьего общества и изменение состава Совета стариков

Отдельной темой Большого круга стало включение Северо-Западного войскового казачьего общества в состав Всероссийского казачьего общества.

«Особое внимание к боевой подготовке, комплектованию батальона «Балтика» и снаряжению добровольцев показывают, что казаки остаются верны в традиции быть опорой государства в трудные времена. Наше решение о вхождении в состав Всероссийского казачьего общества было принято единогласно на Большом круге. Казачество всегда было силой, способной объединить людей ради общей цели. И сегодняшний Большой круг – яркое тому подтверждение. Только вместе мы сможем сохранить наше наследие и передать его будущим поколениям», – отметил атаман Северо-Западного войскового казачьего общества Максим Буга.

В связи с этим изменения произошли в Совете стариков Всероссийского казачьего общества. В него теперь входят 13 человек. С речью на Большом круге выступил председатель Совета стариков кубанский казак Василий Полухин.

«Наши старики лично ездят в зону боевых действий, чтобы не только передать казакам-добровольцам предметы первой необходимости, но также и напомнить бойцам, что за их спинами стоит все казачество Российской Федерации», – отметил Василий Полухин.

Итоги года и планы Всероссийского казачьего общества

С ключевой речью выступил атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов. Он огласил тезисы из объемного доклада, который касается различных сфер жизни казачьего сообщества. В начале речи атаман поблагодарил всех казаков за ежедневную, порой тяжелую, но важную для страны службу, за доверие, за настоящий неподдельный патриотизм.

«Три года, как началась специальная военная операция. И ровно три года, как казаки вновь взялись за свое исконное ратное ремесло. Ваш труд наполнен новым смыслом: старое призвание казачества – быть опорой и защитником Отечества», – отметил атаман.

Атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов

Виталий Кузнецов отметил, что Всероссийское казачье общество — крупнейшая и самая мощная казачья организация в стране, чье динамичное развитие неоспоримо.

«Приведу сухие факты. Более 140 тысяч казаков, 114 тысяч из которых приняли на себя обязательства по несению государственной службы. В условиях непосредственного участия казаков в специальной военной операции и организации гуманитарных конвоев казачьи войска России в полном объеме выполняют взятые на себя обязательства по несению государственной службы. На сегодняшний день свыше 30 тысяч казаков привлечены к государственной службе российского казачества. Более 2200 казачьих обществ входят в состав Всероссийского казачьего общества. Действуют в 77 из 89 субъектов Российской Федерации. И поверьте, число этих регионов будет расти», – сообщил атаман.

Атаман Всероссийского казачьего общества отметил динамику роста смены — Союза казачьей молодежи России. За год ее численность увеличилась на 20%, превысив 200 тысяч участников. Самым масштабным мероприятием для казачьей молодежи стал V Всероссийский слет казачьей молодежи в Пятигорске, вошедший в тройку лучших молодежных форумов страны.

«Атаманский корпус Всероссийского казачьего общества активно меняется, омолаживается. Ведется планомерная работа по формированию кадрового резерва казачьих обществ. Через молодежные казачьи организации мы готовим атаманов, начальников штабов и специалистов, которые станут опорой для развития российского казачества в новых исторических условиях», — отметил Виталий Кузнецов.

Атаман также анонсировал проведение масштабного образовательного форума «Казачий кадровый резерв», который объединит 250 наиболее активных и перспективных представителей представителей казачьих сообществ со всей страны.

Из ключевых событий у Всероссийского казачьего общества в этом году – 9 Мая. Впервые в военном параде, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, по Красной площади пройдут три парадных казачьих расчета: Всевеликого войска Донского, Терского и Кубанского казачьих войск.

«Это станет символом единства, силы и преемственности традиций казачества, которые неразрывно связаны с историей нашей великой Родины. И это признание руководством страны нашей с вами работы», — отметил атаман.

В речи Виталий Кузнецов рассказал об истинной роли российского казачества.

«Сегодня у Российского государства есть надежная опора и защита в лице целой армии патриотов Отечества – казаков. И ряды преданных защитников Родины постоянно пополняются. Все казаки с честью выполняют свой священный долг перед Родиной, защищают нашу святую землю, наши святыни и историческую память. Сегодня мы все объединились. И каждый из нас понимает личную ответственность за будущее России», – заметил атаман.

Атаман добавил, что одним из твердых намерений казачества является усиление ответственности за незаконное присвоение и использование казачьих чинов, а также ношение соответствующих им знаков различия и формы одежды.

«Ряженые должны остаться в прошлом! Там же должны остаться всевозможные «казачьи маршалы», «контрадмиралы» и прочие «межгалактические атаманы»! Мы не позволим перечеркивать нелепыми заявлениями и глупыми поступками добытую кровью и потом казаков – участников специальной военной операции казачью славу», – заявил Виталий Кузнецов.

Официальное мероприятие завершилось концертной программой: перед гостями выступили Кубанский казачий хор и хор «Русский формат».