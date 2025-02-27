Новокузнецкая компания «ЭкоГрад», которая занимается погрузкой и транспортировкой твердых коммунальных отходов, стала участником федерального проекта «Производительность труда», входящего в состав нового нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Вместе с экспертами Регионального центра компетенций (РЦК) компания будет оптимизировать вывоз мусора из пластиковых контейнеров.

«Эксперты помогут оценить состояние сложившихся производственных цепочек, найти скрытые резервы, перестроить логистику, выбрать и внедрить бережливые технологии и повысить качество оказываемых услуг», — прокомментировала заместитель председателя правительства – министр экономического развития Кузбасса Елена Галеева.

Предприятие будет участвовать в проекте три года. За шесть месяцев коллектив пилотного участка перестроит рабочие процессы при поддержке экспертов РЦК. Затем в течение 2,5 лет команда АО «ЭкоГрад» будет самостоятельно тиражировать полученный опыт и внедрять бережливые технологии на других производственных участках.