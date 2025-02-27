Анастасия Комарова и Виктория Журбий стали амбассадорами Всероссийского проекта «Профразвитие» президентской платформы «Россия — страна возможностей» по итогам конкурсного отбора.

Официальные представители федерального проекта 2025 года выбраны по итогам конкурсного отбора в 43 регионах. Теперь в течение года им предстоит продвигать ценности и миссию проекта на региональных и федеральных площадках, организовывать профессионально-ориентированные мероприятия и инициативы, а также мотивировать российскую молодежь к развитию в профессии через личный пример и активное взаимодействие.



«Набор амбассадоров Всероссийского проекта «Профразвитие» — значимый шаг к формированию активного молодежного сообщества, готового вносить вклад в развитие России и менять будущее своей страны. Мы получили около тысячи заявок из всех 89 регионов. В результате отобраны 100 лучших представителей, готовых вдохновлять единомышленников, делиться знаниями и открывать новые возможности для своих сверстников. Ребятам предстоит не только представлять проект в своих регионах и на федеральном уровне, но и создавать полезные инициативы, помогая молодежи делать уверенные шаги в профессию. Впереди много работы, и мы уверены, что вместе сможем добиться больших результатов», — отметил первый заместитель генерального директора президентской платформы «Россия – страна возможностей» Геннадий Гурьянов.



Анастасия Комарова окончила бакалавриат КемГУ по направлению «экономика» с отличием и поступила в магистратуру Высшей школы экономики по направлению «Медиаменеджмент». Она стала победителем первого сезона проекта «Профразвитие», в 2024 году была выбрана официальным представителем проекта от Кузбасса, стала лучшим амбассадором года и получила приглашение посетить космодром Байконур. В 2025 году Анастасии вновь предстоит нести звание амбассадора.

Педагог Виктория Журбий победила во втором сезоне проекта «Профразвитие», прошла стажировку на форуме «Ладога». Она преподает в 5–11 классах, готовит учеников к ЕГЭ и ОГЭ, ведет социальные сети и работает с медиацентром. Виктория активно участвует в проектах «Большой перемены» и «Движения первых», Всероссийском форуме молодых педагогов «Педагог: Профессия. Призвание. Искусство», работала вожатым в лагере в горах Шерегеша «Фанкидз».

«Участие в проекте — это возможность не только передать свой опыт, но и самой учиться у коллег, экспертов и единомышленников, чтобы вместе мы могли делать профессиональное развитие лучше и доступнее для всех», — отметила Виктория Журбий.

В течение года амбассадоры смогут попробовать себя в четырех разных ролях: лектора на молодежных событиях региона и страны, активиста на карьерных мероприятиях, блогера, создающего положительный имидж проекта в социальных сетях, а также наставника новых участников проекта «Профразвитие», помогающего им в прохождении конкурсных этапов.