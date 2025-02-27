Количество кузбассовцев, присоединившихся к региональной цифровой информационно-образовательной платформе финансовой грамотности рцфгк42.рф, превысило 47,5 тысячи человек. За 2024 год этот показатель увеличился в шесть раз. Цифровой ресурс разработан в рамках региональной программы повышения финансовой грамотности населения Кузбасса и нацпроекта «Цифровая экономика РФ».

«Рост числа пользователей платформы говорит о том, что сегодня в обществе есть запрос на получение полезной, доступной и актуальной информации, помогающей повысить уровень своей финансовой культуры. Это особенно важно на фоне растущей активности кибермошенников. В Кузбассе работа по финансовому просвещению ведется среди всех категорий населения — от дошкольников до людей старшего возраста. Даже если у вас нет возможности стать участником очных мероприятий, найти всю полезную информацию можно онлайн, в простой и понятной форме. Цифровой ресурс объединяет все направления нашей работы», — отметил первый заместитель председателя правительства — министр финансов Кузбасса Игорь Малахов.

Платформа рцфгк42.рф была запущена в Кузбассе в конце 2020 года. Это удобный и понятный ресурс с функцией обратной связи. Любой желающий может пройти тестирование и проверить уровень своих знаний. С учетом допущенных ошибок пользователь будет направлен в определенный теоретический раздел для ознакомления с обучающими курсами и тематическими публикациями. Информация представлена в разных форматах и для разных возрастных категорий — от дошкольников до пенсионеров, с учетом интересов пользователей.