Во время прямого эфира с населением в соцсетях глава региона Илья Середюк заявил о готовности стать наставником для нескольких абитуриентов программы «СВОи Герои. КуZбасс».

Напомним, с 25 февраля началась регистрация участников программы, которая продлится до 16 июня 2025 года. По результатам отбора, на обучение по программе дополнительной профессиональной переподготовки «Государственное и муниципальное управление» будет зачислено минимум сто человек. Участвовать в отборе вправе как ветераны, так и действующие военнослужащие – участники СВО, которые могут быть зачислены в резерв программы (с «отложенным» обучением).

Отбор среди подавших заявки кузбассовцев будет проводить Общественный совет программы, который возглавляет лично губернатор Середюк. Также совет будет утверждать закрепление за учениками наставников из числа руководителей органов местного самоуправления, депутатов, членов Правительства Кузбасса, руководителей предприятий региона. И как стало известно из слов Ильи Середюка, в их числе может быть и сам губернатор Кузбасса.