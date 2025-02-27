Сегодня в школе № 14 Кемерова прошло мероприятие «Ассамблея Героев» в рамках Года защитника Отечества, объявленного Президентом страны. Ветераны боевых действий пообщались с юнармейцами, учащимися кадетских классов, активистами «Движения Первых», музееведами.

Каждый участник рассказал свою историю. Открыл мероприятие Герой Кузбасса, Почетный гражданин Кузбасса и города Кемерово, участник Великой Отечественной войны Анатолий Терехов. В юности он трудился в колхозе и на военном заводе. В 18 лет отправился на фронт, воевал в 183-й танковой бригаде 10-го танкового корпуса Пятой гвардейской танковой армии. После войны Анатолий Михайлович работал в угольной отрасли, является почетным работником угольной промышленности, полным кавалером знака «Шахтерская слава». В память о сибиряках, кузбассовцах, не вернувшихся с фронта, уже более 40 лет он высаживает кедры в местах боевой славы.

Также на встрече присутствовал учитель физкультуры школы №14, герой специальной военной операции Антон Чувашов. Он принимал участие в боях на Запорожском и Артемовском направлениях в зоне СВО, отмечен орденами Святого Георгия IV степени и Мужества. Во время службы поддерживал связь со школой и своими учениками, после ранения вернулся на работу в школу.

На мероприятии школьники представили программу «Молодежное крыло для детей участников СВО», цель которой — объединить ребят, у которых папы встали на защиту Родины. Идею поддержали педагоги.