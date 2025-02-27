Сегодня в соцсетях губернатор Кузбасса Илья Середюк провел прямой эфир и ответил на самые актуальные вопросы жителей. Один из главных – ситуация на шахте «Инская».

Глава региона отметил, что угольная отрасль переживает сложный период. По его словам, 2024 год многие предприятия закончили с отрицательной рентабельностью. Из-за этого бюджет области недополучил 58 млрд рублей.

– Мы вынуждены были в прошлом году в очень сложной ситуации заканчивать год. 2025 год мы также продолжаем оставаться в очень сложной экономической ситуации, и мы не смогли сверстать бюджет таким образом, чтобы покрыть все те необходимые траты и вкладываться в достаточное развитие региона. Мало того, еще и металлурги просели из-за тех же действий санкций западных стран. У нас просадка по поступлениям в бюджет от металлургов минус 30%, от химиков тоже порядка 25%. В этой сложной ситуации, конечно, прежде всего, оказались угольщики. У нас сегодня восемь предприятий, которые приостановили свою работу, – рассказал Илья Середюк.

Самая сложная обстановка на шахте «Инской». В прошлом году коллектив уже не работал, рабочие поднимали вопрос о зарплатах. Губернатор лично разбирался в ситуации на месте.

– Я сам участвовал в нескольких встречах на шахте «Инской». Мы вместе с коллективом принимали решение о том, какие действия нам дальше предпринять. Мы также за стол приглашали собственника, который говорил о том, что вот-вот скоро появятся новые инвесторы, которые покроют долги по заработной плате. Это было не один раз. Дважды мы поверили, но потом чаша терпения была переполнена. Коллектив принял решение приостановить работу, – отметил губернатор.

Оценкой ситуации на шахте занимались правоохранительные органы. Собственники задержаны. С коллективом предприятия власти Кузбасса договорились о взаимодействии и об оказании помощи.

Сегодня, как рассказал глава региона, в арбитражном суде рассматривается дело о признании предприятия банкротом. Чтобы людей не оставить без работы, еще в конце прошлого года организовали специальный консультационный пункт Службы занятости с участием крупнейших работодателей угольной отрасли Кузбасса, и высвобождаемым работникам предлагали более 4 тысяч вакансий. Предлагали им и переобучение.

– Часть коллектива воспользовалась этим, они перешли. Но хочу отметить, что порядка 45% трудового коллектива имеют различные выплаты, либо пенсии, либо пенсии по выслуге лет, либо регресс. Часть перешла и работает на других предприятиях. Те, кто оставался на жизнеобеспечении предприятия, они, продолжая верить, что собственник найдет возможности и привлечет инвестиции, они поддерживали предприятие, начислялась заработная плата. Мы вчера и сегодня встречались с коллективом. Ищем решение для того, чтобы помочь. Части коллектива мы еще тогда приняли решение оказать материальную помощь в виде трехмесячной заработной платы, – рассказал Илья Середюк.

Но перспектива у предприятия не просто сложная. По словам главы региона, на сегодня в Министерство природных ресурсов РФ отправлено обращение об отзыве лицензии, чтобы избежать ее перепродажи другому собственнику.