«Кузбассразрезуголь» расширил корпоративную программу питания для сотрудников

Компания «Кузбассразрезуголь» расширила корпоративную программу «Здоровое питание» и увеличила дотации на горячие обеды в производственных столовых для сотрудников в зависимости от продолжительности их рабочих смен. Это даст возможность горнякам, работающим более 8 часов, поддерживать правильный режим питания и полноценно обедать несколько раз за смену.

Дотации на питание предоставляются за каждую отработанную смену. На них горняки могут приобрести блюда из меню в столовых на предприятиях или получить комплексные обеды в вакуумной упаковке перед выходом на смену, если сотрудник работает на удаленном участке и не имеет возможности посещать столовую. Ежедневно доступно несколько рационов на выбор с разной калорийностью.

«Проект «Здоровое питание» мы реализуем уже второй год, за это время число сотрудников, которые регулярно обедают в производственных столовых или получают комплексные обеды, увеличилось. Новый подход к системе компенсаций позволит обеспечить наших сотрудников сбалансированными горячими обедами даже во время продолжительных рабочих смен», – отметила директор по персоналу и общим вопросам УК «Кузбассразрезуголь» Евгения Бажина.

Программа «Здоровое питание» действует в УК «Кузбассразрезуголь» с 2023 года. В ежедневный рацион горняков включены блюда из овощей, круп, мяса и рыбы разных сортов, кисломолочные продукты и хлебобулочные изделия. Для контроля за качеством питания в Компании работает горячая линия.

Фото: Пресс-служба УК «Кузбассразрезуголь»

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