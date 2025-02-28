Губернатор Илья Середюк провел первое заседание Общественного совета региональной программы «СВОи Герои. Куzбасс». Об этом глава региона рассказал в своём Telegram-канале.

В ходе заседания обсудили структуру учебной программы. Илья Середюк подчеркнул, что лекции будут читать лучшие преподаватели Кузбасса. Илья Середюк поручил привлечь к практическим занятиям профильных министров, которые досконально знают свою сферу и могут поделиться опытом.

«За каждым бойцом закрепим наставника из числа заместителей губернатора, депутатов, глав муниципалитетов. Я тоже стану наставником для участников программы. Бойцы будут посещать предприятия, выезжать в территории, участвовать в совещаниях, на которых принимаются стратегически важные решения для всего Кузбасса. Для каждого участника составим индивидуальный план обучения», – отметил губернатор Кузбасса.