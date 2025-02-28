По информации департамента лесного комплекса, из-за аномальных погодных условий и незначительного снежного покрова в этом году подготовку к весеннему лесопожарному сезону начали раньше обычных сроков. На защиту кузбасских лесов от возгорания в 2025 году будет направлено 100,2 млн рублей. Средства поступят по нацпроекту «Экологическое благополучие», а также из регионального бюджета и от арендаторов лесных участков.

«На полученные средства организуем авиапатрулирование, круглосуточный наземный мониторинг, закупку специального оборудования и противопожарную профилактику. На сегодняшний день мы на 100% обеспечены лесопожарной техникой, которую за последние 6 лет приобрели в рамках нацпроекта «Экология», применяем современные технологии сохранения лесов, включая космический мониторинг со спутников. Благодаря этому за прошлый год в Кузбассе не было допущено ни одного лесного пожара. Мы сохраняем наш «зеленый пояс» и расположенные рядом населенные пункты», — рассказал врио начальника департамента лесного комплекса Кузбасса Андрей Костюченко.

Он также отметил, что в первую очередь сейчас решается вопрос обеспечения лесоавиационных работ, на которые выделено 16,9 млн рублей. Мониторинг с воздуха для своевременного обнаружения и ликвидации лесных пожаров в Кузбассе проводится на площади 1,8 млн гектаров (39% от всей площади регионального лесного фонда). Утверждены два маршрута общей протяженностью 1 518 км, что позволяет охватить все районы, где наземное патрулирование осложнено из-за отсутствия дорог. Авиапатрулирование будет выполняться с использованием легкого воздушного судна, запланировано 200 летных часов.