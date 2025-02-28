Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев принял участие в социально-экономическом форуме Западно-Сибирской железной дороги, который прошёл в Новосибирске.

Полпред назвал железную дорогу опорой для реализации национальных целей, поставленных главой государства. Без системной, эффективной выверенной работы магистрали невозможно представить ритмичную деятельность предприятий, развитие промышленности, убеждён полномочный представитель. Он особо подчеркнул роль железнодорожного комплекса в возведении значимых социальных и научных объектов.

«Вы решаете важнейшие задачи, перевозя грузы в разные точки Российской Федерации, где осуществляется реализация стратегических инвестиционных проектов, которые позволят нам получить в ближайшем будущем прорывные технологии. В частности, ЗСЖД активно участвует в доставке строительных материалов для строительства Центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» в наукограде Кольцово Новосибирской области», – сказал Анатолий Серышев.

В 2024 году Западно-Сибирской железной дорогой была проведена масштабная инвестиционная программа объемом более 63,5 миллиарда рублей. На дорогу поступили 65 новых современных локомотивов.

Говоря о перспективах развития магистрали, полпред заострил внимание на необходимости продолжать модернизацию инфраструктуры под растущий грузопоток в восточном направлении. Следует также работать над созданием дополнительных железнодорожных путей, которые свяжут промышленный юг округа с Транссибирской магистралью и Северным морским путём, убеждён он.

Полпред вручил сотрудникам ЗСЖД благодарственные письма за добросовестный труд на железнодорожном транспорте и личный вклад в организацию транспортного обслуживания населения. В преддверии празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне из рук Анатолия Серышева юбилейные памятные медали получили ветераны – жительница блокадного Ленинграда и узница концлагеря.