В Юрге капитально отремонтировали детскую художественную школу №7 по нацпроекту «Культура», который был инициирован президентом России Владимиром Путиным.

«Благодаря нацпроекту у более 300 юргинских ребят появилось уютное пространство для творчества. Теперь здание соответствует всем современным требованиям. Чтобы занятия искусством стали еще более комфортными, в детскую художественную школу Юрги закупили новую мебель, учебные материалы и оборудование. С 2025 года обновление учреждений культуры продолжается в рамках нового федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья», — сказала министр культуры и национальной политики Кузбасса Ольга Феофанова.

На ремонт и оснащение ДШИ №7 направлено 52,7 млн рублей, из них 38,8 млн поступили из федерального бюджета, 13,9 млн — из регионального.