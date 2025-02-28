В Кузбассе прошел юнармейский слет «Во славу Отечества», посвященный 80-летию Победы.

14 команд юнармейцев Беловского округа показали выучку в конкурсе строя и песни «Красив в строю, силен в бою!», продемонстрировали знания об истории Великой Отечественной войны, умения в огневой и силовой подготовке, первой медицинской помощи.



После прохождения конкурсных заданий юных бойцов ждала солдатская каша и ароматный чай. Ребята посмотрели фильм «Возвращение героя», посвященный легендарному кузбассовцу Николаю Ивановичу Масалову.



На слете пять лучших учеников Ивановской средней школы вступили в ряды Юнармейцев. На честное служение Отчизне их напутствовали участники СВО. Бойцы пообщались с юнармейцами, рассказали им о службе российских солдат.