Бригада Андрея Ступникова шахты имени В.Д. Ялевского второй в компании «СУЭК-Кузбасс» преодолела полумиллионной рубеж добычи с начала года.

Коллектив из лавы №52-15 выдал на-гора 584 тысячи тонн угля. На сегодняшний день это лучший результат среди всех очистных коллективов Компании. Отметим также, что ранее этой бригадой много лет подряд успешно руководил Анатолий Кайгородов.

Первой полумиллионицей текущего года в Компании стала бригада Сергея Шмальца шахты имени А.Д. Рубана. Сегодня на ее счету 543 тысячи тонн угля.

Третья позиция – у бригады Александра Малахова шахты имени 7 Ноября Новая. С начала года она выдала более 478 тысяч тонн угля. Здесь также произошла смена бригадира. Место Игоря Малахова занял его брат Александр.

Напомним, на угольных предприятиях СУЭК-Кузбасс стартовала Трудовая вахта Победы, посвященная 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. В течение всего года коллективы берут на себя повышенные обязательства по выполнению производственных планов и заданий. Обязательное условие – соблюдение стандартов безопасной работы. Свои трудовые успехи горняки посвящают памяти погибших на фронтах и работающих в тылу. Первые итоги трудовой вахты будут подведены в канун празднования юбилея Великой Победы.

Фото: Пресс-служба АО «СУЭК-Кузбасс»

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