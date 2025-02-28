В субботу и воскресенье в муниципалитетах региона запланированы мероприятия, посвященные празднованию Масленицы. например, в Музее-заповеднике «Томская Писаница» воссоздадут дух старинных традиций. В программе — развлечения для детей и взрослых: покорение масленичного столба, шествие ряженых, масленичный хоровод, бои мешками, взятие снежной крепости, конкурс на лучшую масленичную маску.

В Кемерове проводы зимы пройдут на нескольких площадках: в Парке Чудес 2 марта с 12:00 будут работать аттракционы и пройдут развлекательные программы.

В Кемеровском муниципальном округе в субботу, 1 марта гостей приглашают в «Наш парк» поселка Металлплощадка. С 13:00 запланированы ярмарка с угощениями и ремесленными изделиями, спортивные состязания и другие активности. В воскресенье, 2 марта, можно будет принять участие в народных гуляниях в ДК деревни Береговой, поселка Новостройка и других территорий округа.

В Новокузнецке 1 марта в 11:00 Театр кукол «Сказ» им. В. Машкова готовит культурный день с развлечениями и угощениями. Артисты покажут спектакль «Три медведя», а после в фойе пройдут народные гуляния. С 12:00 в Кузнецкой крепости пройдут молодецкие забавы, парад веников, народные игры, весенние заклички, выступление Центра русского фольклора и этнографии «Параскева Пятница». Инклюзивный театр «Журавушка» им. А. Третьякова и студия исторического танца «Эхо времен» ждут на «Масленичный бал» в ДК «Строитель» в 12:00.