В Кузбассе началась подготовка заявок для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях (МГиИП).

В 2025 году при поддержке Фонда Мельниченко и «СУЭК-Кузбасс» за федеральные гранты на благоустройство будут бороться города Кемеровской области – Кузбасса: Ленинск-Кузнецкий, Прокопьевск, Белово, Мыски и Киселевск.

Напомним, что конкурс проходит в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». Цель – развитие востребованных городских пространств, которые станут точками роста, укрепят местную экономику, повысят туристическую привлекательность и улучшат качество жизни горожан. Муниципальные власти населенных пунктов получат комплексную поддержку для создания сильной заявки. Фонд Мельниченко окажет финансовое, организационное и экспертное содействие, а также поможет с привлечением большего числа жителей, включая членов Совета горожан, к разработке проектов.

Отметим, что Советы горожан – это сообщества активных жителей, предпринимателей, представителей власти и НКО, созданные, в том числе для участия в разработке мастер-планов и иных проектов городского развития. Они действуют уже в 10 городах.

Для участия в конкурсе МГиИП важны четыре ключевых этапа: выбор значимой общественной территории, подходящие под условия конкурса; реализация предпроектных исследований и вовлечение заинтересованных сторон; разработка архитектурной концепции; подача заявки после открытых обсуждений и согласования со всеми заинтересованными сторонами, а также прохождения региональной межведомственной комиссии под руководством губернатора. Важную роль в подготовке заявок играют сообщества активных жителей, предпринимателей, представителей власти и НКО.

Так, в 2024 году 20 городов при поддержке Фонда Мельниченко получили федеральное финансирование в рамках Всероссийского конкурса МГиИП. Среди них города присутствия «СУЭК-Кузбасс» – Киселевск, Прокопьевск и Ленинск-Кузнецкий – города, подавшие заявки на реконструкцию общественных территорий.

По инициативе населения в Прокопьевске местом преобразований выбран «Тырганский парк», в Киселевском городском округе – парк «Весенний», в Ленинске-Кузнецком – общественное пространство Дворца культуры и искусства. В ходе сбора предложений жителей были разработаны проекты благоустройства. Несмотря на схожее наполнение: обустройство мест отдыха, игр, активных занятий, кафе, павильонов, детских площадок каждый проект оказался по-своему уникален.

Информация о победителях текущего года станет известна до августа 2025 года. Они получат финансирование на реализацию проектов, а жители – новые благоустроенные пространства к концу 2026 года.

Фото: Пресс-служба АО «СУЭК-Кузбасс»

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