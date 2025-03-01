Студенческие отряды Кузбасса стали победителями Всероссийского конкурса «Премия Первых» в номинации «Работодатель Первых». Об этом сообщает пресс-служба администрации правительства Кузбасс.

Конкурс проводился среди более 100 финалистов, представляющих 83 региона России. Голосование проводилось среди более 90 тысяч человек. Как отметил депутат Госдумы от Кузбасса, председатель правления Российских студенческих отрядов Михаил Киселев, победа в конкурсе подчеркивает стремление региона создавать комфортные и безопасные условия для первого трудового опыта молодежи.

В 2024 году свыше 650 подростков смогли получить такой опыт, работая озеленителями и помощниками вожатых. На сегодняшний день в Кузбасском региональном отделении МООО «РСО» насчитывается более 99 студенческих отрядов различных направлений, включая строительные, медицинские, педагогические и другие. Всего в отрядах состоит около 3500 человек, работающих на объектах федерального и регионального значения.

Конкурс «Премия Первых» призван поддерживать инициативы и возможности для детей и молодежи, а также выражать благодарность за вклад в улучшение качества жизни юных россиян. Молодежная организация «Российские Студенческие Отряды» обеспечивает временную занятость более 400 тысяч молодых людей по всей стране, занимаясь также гражданским и патриотическим воспитанием, развитием творческого и спортивного потенциала молодежи.

Фото: пресс-служба администрации правительства Кузбасса.