24 марта в 19.00 филармония Кузбасса приглашает жителей и гостей Кемерова на концерт группы «Любэ» (6+)! Это уникальная возможность прикоснуться к музыкальной истории России, ведь «Любэ» – один из самых востребованных и признанных коллективов страны. С 1989 года их песни, пронизанные любовью к Родине, занимают лидирующие позиции в хит-парадах. «Березы», «Позови меня тихо по имени», «Комбат», «Давай за» – эти и многие другие композиции, которые прозвучат на концерте, стали визитной карточкой группы и завоевали сердца миллионов слушателей. Неповторимый вокал Николая Расторгуева, узнаваемый стиль аранжировок и уникальное звучание группы – всё это делает «Любэ» по-настоящему самобытным коллективом, любимым зрителями разных поколений.