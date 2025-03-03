Механизм защищает финансы граждан от недобросовестных строительных организаций и гарантирует безопасность сделок при строительстве домов. Об этом сообщил Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин.

«Мы отмечаем растущий интерес граждан к индивидуальному жилищному строительству. В частности, это подтверждает стабильно высокий уровень ввода ИЖС в последние годы. В прошлом году было введено 62,3 млн кв. м индивидуальных домов, что стало рекордным показателем за всю историю России. Наша задача – поддержать людей в их желании жить в собственном доме. В первую очередь здесь важно обеспечить земельные участки необходимой инженерной, социальной и транспортной инфраструктурой. Кроме того, необходимо гарантировать безопасность сделок. Так, с 1 марта вступил в силу закон, которой предусматривает для ИЖС использование механизма эскроу-счетов, который уже зарекомендовал себя при строительстве многоквартирных домов. Уверен, что такая мера повысит надежность индивидуального жилищного строительства и доверие граждан к этому рынку», – сказал Марат Хуснуллин.

Вице-премьер отметил, что эскроу-счета обеспечивают сохранность вложений граждан на протяжении всего процесса строительства жилья. Покупатели могут быть уверены, что их деньги будут направлены застройщику только после выполнения всех обязательств. Таким образом, в случае проблем со строительством граждане вернут свои деньги.

Строительство домов, согласно новому механизму, будет осуществляться подрядчиками, в том числе с применением готовых домокомплектов, на территориях, находящихся в собственности, аренде или безвозмездном пользовании у частных лиц.

Организации, планирующие осуществлять свою деятельность в рамках нового механизма, должны размещать в единой информационной системе жилищного строительства информацию о себе, о строящихся ими жилых домах, о банке, через который проходят эскроу-счета клиентов (если для строительства используются целевые кредиты), а также о заключенных договорах подряда.