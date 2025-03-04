Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев сегодня в г. Новосибирске посетил ведущее в России предприятие по разработке и производству пассивной электронной компонентной базы (ЭКБ) двойного назначения – акционерное общество «Новосибирский завод радиодеталей «Оксид», входящее в состав холдинга «Российская электроника».

Полпред осмотрел цеха предприятия и обсудил с руководством завода перспективы его развития. Предприятие было создано в 1952 году, на базе конденсаторного корпуса Воронежского завода «Электросигнал», эвакуированного в 1941 году в Новосибирск. С момента основания на заводе разработано и выпущено более 150 видов изделий специального, двойного и гражданского назначения.

В настоящее время предприятие осуществляет полный цикл производства – действуют научно-исследовательские, опытно-конструкторские и производственные подразделения. Готовая продукция поставляется по всей России и в страны ближнего зарубежья. Постоянными заказчиками являются более 650 компаний и предприятий различных отраслей промышленности.

Полпред ознакомился с ходом реализации государственной программы импортозамещения, которая активно реализуется на предприятии. Также Анатолий Серышев позитивно оценил выстроенную на предприятии систему привлечения студентов, выпускников вузов и ссузов отрасли радиоэлектронной промышленности. Молодых узкоспециализированных работников обучают наставники, что помогает им на практике освоить важные навыки. Полпред подчеркнул, что труд работников завода важен для достижения национальных целей, обозначенных Президентом Российской Федерации.