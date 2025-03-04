В Новокузнецкой городской клинической больнице №29 им. А.А. Луцика ввели в эксплуатацию цифровой рентгеновский аппарат российского производства. Оборудование стоимостью 28,4 млн рублей было приобретено по программе модернизации первичного звена нацпроекта «Здравоохранение». Аппарат установлен в приемном отделении №1, где осуществляется круглосуточная госпитализация плановых и экстренных пациентов хирургического, травматологического и терапевтического профилей. Ежедневно на нем будут выполнять до 50 исследований. Аппарат выделяет низкую дозу излучения, что делает обследования более безопасными для пациентов. Кроме того, возможность управления устройством на расстоянии позволяет рентгенологам избегать воздействия ионизирующего излучения во время рентгеноскопии.