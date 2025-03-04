9 марта в Москве во Дворце Ирины Винер пройдут международные соревнования по кёкусинкай «Кубок наций – 2025». В соревнованиях примут участие около 2000 спортсменов из более чем 20 стран мира.

В программе турнира запланированы захватывающие бои спортсменов разных категорий и возрастов, церемония награждения, а также выступление известной российской певицы. В числе почётных гостей – представители власти и бизнеса, Олимпийские чемпионы и знаменитые спортсмены.

От Кузбасса примут участие 3 спортсмена из города Ленинска Кузнецкого:среди мальчиков 10-11 лет в весовой категории до 35 кг выступит Александр Козлов (1 юношеский разряд), среди юношей 14-15 лет в весовой категории до 45 кг – Федор Колесников (кандидат в мастера спорта), среди юниорок 16-17 лет в весовой категории до 55 кг – Козлова Дарья (кандидат в мастера спорта). Тренируются спортсмены под руководством Шибаршина Сергея Викторовича и Морозова Евгения Борисовича.

Для справки: Впервые «Кубок наций» состоялся в феврале 2024 года. В соревнованиях приняли участие около 700 спортсменов из 12 стран. Призерами турнира стали спортсмены из 11 стран: Российская Федерация, Государство Кувейт, Республика Армения, Республика Таджикистан, Республика Казахстан, Турецкая Республика, Азербайджанская Республика, Республика Беларусь, Кыргызская Республика, Республика Узбекистан, Республика Абхазия.