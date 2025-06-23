В 2025 году перед обществом стоит задача – не только реагировать на инциденты, но и научиться оценивать уровень цифровой безопасности детей, чтобы действовать на опережение. Именно эту цель преследует создание первого в России Индекса цифровой безопасности детства, который был представлен на ИТ-завтраке в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Инициатива принадлежит Альянсу по защите детей в цифровой среде. А Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ данную инициативу поддержало. Индекс представляет собой инструмент оценки того, насколько ребёнок защищён в онлайне: умеет ли распознавать угрозы, знает ли основы цифровой гигиены, получает ли поддержку со стороны взрослых и институций.

Разработка находится на финальном этапе подготовки к апробации, которая в ближайшее время стартует в рядах российских регионов. В тестировании примут участие школьники, родители и педагоги. Это позволит не только проверить работоспособность инструмента, но и собрать данные о текущем уровне цифровой защищённости несовершеннолетних по стране.

«Мне хочется поддержать инициативу, чтобы весь наш бизнес был социально ответственным – особенно в вопросах информационной безопасности и защиты детей в цифровом пространстве. К сожалению, цифровой диктант показал, что самая низкая цифровая грамотность – у молодежи. Наши дети слишком доверяют цифровым технологиям, включая искусственный интеллект, чем пользуются мошенники. Это становится нашей общей проблемой, над которой нужно думать всем вместе, а не только отдельным организациям», – отметила Татьяна Матвеева, Начальник Управления Президента Российской Федерации по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи.

Елизавета Белякова, руководитель Альянса, отметила:

«Сегодня, когда цифровая среда становится неотъемлемой частью жизни с самого раннего возраста, особенно важно понимать не только масштабы рисков, с которыми сталкиваются дети в интернете, но и уметь их измерять. Мы предлагаем рассматривать индекс цифровой безопасности детства как ключевой инструмент оценки текущей ситуации и выстраивания системной защиты несовершеннолетних в онлайн-пространстве. Без системного подхода и четких ориентиров в виде таких индексов мы рискуем оставаться в режиме реагирования, а не предотвращения. Настало время действовать на опережение – именно в интересах будущего поколения».

Создание индекса поддерживает стратегическую цель формирования среды, где каждый ребёнок становится не только объектом защиты, но и активным субъектом собственной цифровой безопасности. Ожидается, что этот инструмент станет основой для выстраивания межведомственного и межсекторного взаимодействия.

Формирование безопасной цифровой среды – это не только технологическая, но и гуманитарная задача. Реализация Индекса требует устойчивого межведомственного взаимодействия, вовлечённости всех участников процесса – от учителей и родителей до госструктур и бизнеса. Именно такой подход позволяет выстроить защиту, способную опережать угрозы и укреплять цифровую устойчивость следующего поколения.