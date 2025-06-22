Делегация Кузбасса сегодня приехала в деревню Филиповичи, неподалеку от которой в 1942 году погиб двоюродный дед Ильи Середюка – Петр Иванович Бурцев.

«Долгое время история его боевого пути и обстоятельства гибели оставались неизвестными для нашей семьи. Он призывался из Курской области, но в ходе работы с архивными документами нашим историкам удалось найти письмо, которое помогло узнать подробности о судьбе моего родственника», – рассказал губернатор Кузбасса.

О трагической судьбе красноармейца Петра Бурцева, зверски убитого вместе с партизанами и местными жителями, его матери написала жительница деревни Бучатино. Это письмо исследователи нашли в архиве. Судя по всему, оно попало туда из военкомата, куда его отнесла мама Петра Ивановича.

Илья Середюк и другие члены кузбасской делегации в Филиповичах возложили цветы к обелиску в честь павших в боях с захватчиками советских воинов и партизан, и почтили память усопших минутой молчания.

Фото: пресс-служба АПК