Подведены итоги пятого онлайн-голосования за объекты, которые будут благоустраивать в следующем году. В нем приняли участие более 318 тысяч кузбассовцев. Жителям региона было предложено на выбор 127 локаций, из них 77 общественных территорий, набравших наибольшее количество голосов, благоустроят в 2026 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Проект осуществляется в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», реализуемого по решению Президента РФ Владимира Путина.

В Кемерове выбрали 14 общественных пространств для благоустройства в 2026 году. В ходе онлайн-голосования более 12 тысяч кемеровчан проголосовали за первый этап благоустройства парка «Антошка». Более 8 тысяч человек поддержали третий этап обновления бульвара Патриотов от ул. Радищева до ул. Ю. Двужильного. За второй этап благоустройства сквера на ул. 40 лет Октября, 17 проголосовали свыше 7,6 тысячи горожан.

В Новокузнецке в онлайн-голосовании победили 14 территорий. Лидером голосования стал Томский бульвар от дома №58 до дома №60 по пр. Пионерский, за который отдали голоса более 9 тысяч горожан. Также в следующем году по нацпроекту обновят сквер перед ДК им. Маяковского, сквер у храма иконы Божией Матери «Утоли мои печали» и пространство между домами №5А и №10 на ул. Батюшкова. Кроме того, жители активно выбирали благоустройство тротуаров в разных районах города.

В Белове выбрали четыре территории для благоустройства. Так, за второй этап благоустройства сквера «Школьный» в пгт Грамотеино голоса отдали более 10,5 тысячи беловчан. В 2026 году здесь также планируется обновить тротуары и освещение, установить малые архитектурные формы, озеленить территорию.

Восемь территорий для благоустройства выбрали в Прокопьевске. Лидером стал сквер «Их именами названы улицы города», за который проголосовало более 5 тысяч горожан. В следующем году здесь появятся пешеходные дорожки, скамейки и урны, заменят освещение, обустроят газоны и проведут озеленение.

В Юрге в 2026 году по нацпроекту благоустроят три территории. Более 4 тысяч голосов набрала пешеходная зона на проспекте Победы. Также обновят общественные пространства на улицах Московской и Кирова.

В Калтане для благоустройства жители выбрали территорию у детского спортивного комплекса «Олимпик». В рамках нацпроекта здесь обустроят спортивную, игровую зоны и зону отдыха. Также планируется проложить пешеходные дорожки, установить спортивное и игровое оборудование.

Полный список объектов можно посмотреть на сайте.