Ключевое внимание в обсуждении было уделено роли Национального центра «Россия» как пространства, в котором формируется язык визуального образа нашей страны — понятного, современного, насыщенного культурными смыслами.

Совет по формированию нового российского стиля, созданный при НЦ «Россия» по инициативе Елены Ямпольской, стал важной точкой сбора экспертов и профессионального сообщества. Именно здесь происходит осмысление и проектирование визуального языка, который объединяет и вдохновляет — от дизайна городской среды до интерфейсов цифровых сервисов.

«Что такое многополярный мир в моем понимании? Это мир, где не навязываются не только единые политические и экономические стандарты, но и единые стандарты красоты. Каждый должен иметь свое лицо. И при этом важно не раствориться и не устареть. Национальный центр „Россия“ — идеальная площадка, где мы можем выработать этот баланс: понимать мировые тренды и сохранять свою уникальность», — подчеркнула Елена Ямпольская, советник Президента Российской Федерации и глава Совета при НЦ «Россия» по формированию нового стиля.

Генеральный директор НЦ «Россия» Наталья Виртуозова отметила:

«Визуальный код — это не просто красивая картинка. Это совокупность смыслов, ориентиров, это язык, на котором говорит страна. На выставке “Россия” и затем в Национальном центре “Россия” мы сделали первый шаг к формированию этого языка. Это не только про стиль — это про суть. Визуальный код — часть национальной безопасности, особенно в мире, который стремительно меняется. Я благодарю Елену Ямпольскую за идею создать при Национальном центре “Россия” совет по формированию визуального языка. Нам необходимо сохранить самобытность и уверенно, без страха, говорить на своем культурном языке — с собой и с миром».

О значении визуального языка в архитектурной среде говорил директор по развитию городской среды АО «ДОМ.РФ» Антон Финогенов:

«Как театр начинается с вешалки, так и город — с градостроительного решения. Оно должно быть уникальным и отражать многоликость российской идентичности. Визуальный архитектурный код — это основа будущего. Если мы не сделаем его разнообразным, потеряем многое. Надо работать с городами комплексно».

Участники дискуссии сошлись во мнении: визуальные коммуникации становятся стратегическим ресурсом. Это не только про красоту, но и про смысл, доступность и эмоциональную близость. Язык образов влияет на идентичность, формирует узнаваемый образ России как внутри страны, так и за ее пределами, делает национальные ценности понятными современному человеку.

В сессии также приняли участие общественный деятель и фотограф Мария Груздева, президент Ассоциации брендинговых компаний России (АБКР) Анна Луканина, глава ДНР Денис Пушилин, креативный директор студии Designic Анна Саркисьянц, художник и исследователь орнамента Любовь Тепцова, генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров.

Ранее, 18 июня, деловую программу ПМЭФ открыл Открытый диалог Национального центра «Россия». Под модерацией заместителя Руководителя Администрации Президента РФ Максима Орешкина участники обсудили стратегические направления развития: инвестиции в человека, связанность, технологии и среду. Основой для дискуссии стал аналитический доклад Центра «Третий Рим» по итогам международного конкурса эссе, объединившего участников из 48 стран. Выводы легли в основу всей деловой программы форума.