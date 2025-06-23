Василий Шейкин, житель Лесной Поляны, занимался разными видами спорта на любительском уровне, отдавая предпочтение волейболу. С идеей провести первенство по волейболу среди жителей района горожанин обратился в территориальное управление, его инициативу поддержали. С тех пор леснополянский турнир стал традиционным, его не прерывали даже тогда, когда идейный вдохновитель был на СВО.



Недавно пенсионера Василия Шейкина демобилизовали из ВС РФ по возрасту. На фронт уходил в 2023 году добровольцем. На вопрос почему, принял такое решение, отвечает:

«Кто-то должен защищать Родину, мирных граждан, почему это буду не я?»

Василий Шейкин воевал на краснолиманском направлении в составе штурмовой роты, потом был задействован в подвозе раненых и боеприпасов. В 2023 году был контужен, после лечения продолжил службу. В программе «СВОи Герои» принять участие не успел.



Сразу после возвращения кемеровчанин взялся за организацию турнира. Планируется, что в нем примут участие разновозрастные команды (спортсменам должно быть не меньше 15 лет). Также ветеран СВО планирует собрать команду ветеранов спорта, стоявших у истоков становления волейбола в Кузбассе.

