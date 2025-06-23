В рамках Петербургского международного экономического форума состоялась сессия Министерства иностранных дел РФ и АНО «Диалог Регионы» под названием «Борьба с фейками: формирование глобальной инфраструктуры». Обсуждали роль фактчекинга в условиях информационной войны.

В работе дискуссии приняли участие представители экспертного сообщества, средств массовой информации, государственных структур и международных организаций. Среди ключевых спикеров: директор Департамента информации и печати МИД России, официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова, геополитик и журналист из Бразилии Пепе Эскобар, экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, заместитель председателя Государственной Думы РФ Ирина Яровая, а также президент Международной ассоциации по фактчекингу (GFCN), генеральный директор АНО «Диалог» и «Диалог Регионы» Владимир Табак.

Он сообщил, что на официальном сайте GFCN запущен бесплатный образовательный раздел, где каждый желающий может освоить навыки проверки информации. Обучающие материалы включают видеолекции и текстовые руководства по основам фактчекинга, работе с источниками, а также специфике проверки информации в военное время.

Табак отметил, что число уникальных фейков в России за 2025 год превысило 1800. При этом число копий дезинформации снизилось, что свидетельствует о росте качества работы с фейками и повышении медиаграмотности населения.

В Кузбассе в 2025 году было зафиксировано 14 уникальных случаев появления дезинформации. Один из них — фейк о том, что в школах распространяют листовки с призывом к ранним родам за выплату в размере 100 тысяч рублей. Злоумышленники рассылали такую же информацию в неофициальные сообщества и каналы региона с поддельной перепиской, выдавая её за сообщения от педагогов. Фейк был оперативно выявлен и опровергнут.