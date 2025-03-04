В Беловском округе ветераны СВО Максим Павленко, Андрей Устюжанин и Андрей Русаков в свободное от работы время проводят патриотические беседы с молодежью и школьниками. Бойцы рассказывают юным землякам от том, как важно любить Отечество, уважать его историю и подвиги предков.

Также на «Уроках мужества» боевые товарищи отвечают на вопросы ребят о службе в зоне спецоперации, что не смогли остаться в стороне в решающий для страны момент. Как на фронте наши бойцы достойно продолжают дело предков — громят неонацистов и освобождают русские земли.

Сегодня Андрей Устюжанин и Андрей Русаков встречались с учениками Сидоренковской средней школы. Защитники Отечества поблагодарили ребят за письма и рисунки, которые они отправляют на фронт. По их словам, такие весточки из дома очень укрепляют боевой дух солдат.

Кроме того, участники встречи побеседовали о подвигах кузбассовцев во время Великой Отечественной войны на фронте и в тылу. Также бойцы рассказали, что в любых жизненных ситуациях важно объединяться, работать в команде — это позволяет преодолевать любые трудности и побеждать. Они отметили, что на поле боя плечо товарища прибавляет мужества и уверенности.