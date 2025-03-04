Бесплатное мобильное приложение «Заступник» позволяет ребенку не только послать сигнал бедствия в опасной ситуации, но и быстро получить помощь экстренных служб и волонтеров. В настоящее время около 31,2 тысячи пользователей из Кузбасса зарегистрировано в приложении.

При возникновении экстренной ситуации ребенок — участник сообщества может воспользоваться кнопкой вызова помощи в мобильном приложении, и передать информацию о месте и характере угрозы. Ее получат операторы ситуационного центра «Заступник», экстренные службы, родители, волонтеры, подключенные к системе. Получившие вызов верифицированные участники сообщества, находящиеся недалеко от места ЧП, с разрешения и под контролем родителей ребенка смогут оперативно оказать первую помощь до прибытия экстренных служб.

В Кузбассе проект реализуется с июля благодаря приложению помощь получили 249 детей. Из них 222 помощь оказана «кругом доверия» (близкие родственники или знакомые ребенка), 27 — волонтерами сообщества «Заступник» и экстренными службами.

Так, 9-летний Ваня и 6-летняя Марина (имена детей изменены) в летние каникулы остались дома одни, родители были на работе. Дети жарили колбасу на сковородке. Вспыхнуло масло, загорелась занавеска на кухне. Попытки потушить были безуспешными, огонь перекинулся на вторую занавеску, кухня наполнилась едким дымом. Мальчик нажал кнопку в приложении «Заступник». Помощь оказали сосед по лестничной клетке и его товарищ, парни быстро справились с возгоранием.

Самые распространенные случаи, в которых дети прибегали к помощи через приложение, — буллинг, агрессия, обострения хронических заболеваний и преследование незнакомцами.

Разработано программное решение, которое позволяет эффективно информировать о приложении родителей и учащихся. Также данные распространяются в родительских и педагогических чатах образовательных организаций; в электронном дневнике; на информационных стендах; посредством громкоговорящей связи и мониторов в холлах.

За последний год работы некоммерческого социального проекта «Заступник» помощь получили более 5 тысяч детей и подростков по всей стране.