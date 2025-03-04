Завтра, 5 марта, с 10:30 до 11:10 будет проведена комплексная проверка готовности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения.

Для проверки исправности технических средств оповещения производится включение сирен, звучание которых является предупредительным сигналом и обязывает жителей включить радио, телевидение. Сирены будут звучать от двух до трех раз.

После выключения сирен по радио, телевидению, каналам проводного вещания и местным трансляционным сетям будет передана информация о порядке действия населения при угрозе и возникновении ЧС.