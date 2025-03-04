Жители Кузбасса могут бесплатно посетить выставку работ ведущих фотожурналистов Донбасса

Выставка «Донбасс: прошлое и настоящее» открылась в Кузбасском центре искусств. Об этом сообщил губернатор Кузбасса Илья Середюк в своём Telegram-канале.

«В конце прошлого года мне в соцсетях написал директор Донецкого музея фотожурналистики и фототехники имени Бориса Виткова и Евгения Халдея Александр Витков. Он предложил возобновить традицию обмена фотовыставками между Кузбассом и Донбассом. Идею мы поддержали», – рассказал Илья Середюк.

В экспозиции представлены работы ведущих фотожурналистов Донбасса разных лет и разных жанров. В том числе легендарные снимки Евгения Халдея — автора фотографий «Знамя Победы над рейхстагом» и «Регулировщица Победы».

Выставка «Донбасс: прошлое и настоящее» будет работать до 13 марта с понедельника по субботу. Вход свободный.