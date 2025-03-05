В Кемеровской области в четвёртый раз запустили конкурс методических разработок по финансовой грамотности. Как рассказали в пресс-службе областного правительства, он направлен на повышение уровня знаний детей и молодежи в этой сфере.

Принять участие в конкурсе могут воспитатели детских садов, педагогии преподаватели школ, техникумов, колледжей и вузов. Методическая разработка может быть как индивидуальной, так и коллективной.

Конкурсную работу необходимо представить в виде учебного пособия, авторского курса лекций, учебно-методического пособия, рабочей тетради, учебно-наглядного пособия, практикума, справочника, словаря, методической рекомендации, методического указания, проективного мероприятия.

Заявки принимаются до 16 марта 2025 года на почту fingram_kem@mail.ru. . С 7 по 19 апреля пройдет заочный тур, а с 21 по 30 апреля — очный тур «Публичное представление методической разработки». Перечень номинаций и подробную информацию можно посмотреть в положении.