В Национальном центре «Россия» на стенде Кузбасса представлена история открытия угля и этапы освоения Кузнецкого угольного бассейна как крупнейшего индустриального центра страны, где кроме угледобычи развиваются металлургия, машиностроение, химическая промышленность.

«Открытие Национального центра «Россия» — правопреемника Выставки «Россия» — это поручение Президента нашей страны. По окончании Выставки Владимир Владимирович Путин поставил задачу: уникальные достижения, представленные всеми российскими регионами, отраслями, крупнейшими компаниями, и накопленный опыт не должны пропасть. Это не просто выставочное пространство — это центр национальной гордости, где собрано все то, чем гордятся наши граждане», — отметил Первый заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации, председатель Оргкомитета Национального центра «Россия» Сергей Кириенко.

Кузбасс представлен в зоне, посвященной Сибирскому федеральному округу. Экспозиция СФО познакомит посетителей с природными достопримечательностями и экономическими достижениями Сибири. Среди экспонатов, рассказывающих про достижения округа, также можно увидеть макеты локомотива скоростного поезда и байкальского нейтринного телескопа.