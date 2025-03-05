В Кемерове на территории Соснового бора прошел областной этап Межрегионального лыжного похода «Ледовый марафон — 2025». Мероприятие посвящено памяти воинов 28, 29 и 30 отдельных лыжных бригад, участвовавших в Севском рейде, а также воинам Красной Армии, пропавшим без вести в годы Великой Отечественной войны.

В марафоне приняли участие более 70 человек, среди которых бойцы поисковых отрядов из Кемерова и Кемеровского муниципального округа, а также юнармейцы и активисты Движения Первых. Участники преодолели дистанции от одного до пяти километров.

Перед началом забега участники марафона почтили память кузбасских бойцов лыжных бригад — участников Великой Отечественной войны. В знак уважения к героям была развернута масштабная копия легендарного Знамени Победы, а также прошло торжественное возложение цветов к монументу «Знамя Победы» на центральной аллее Соснового бора.

В конце февраля в Новосибирске состоялся межрегиональный лыжный поход «Ледовый марафон — 2025», в котором приняли участие представители поисковых отрядов из Кузбасса — «Исток» из Калтана и «Память» из Киселевска. За два дня поисковики преодолели 35 километров по льду Обского водохранилища. «Ледовый марафон» на территории Сибирского федерального округа проходит уже более 30 лет. Ежегодно в нем принимают участие более 500 человек — учащиеся и студенты из всех регионов СФО: поисковики, представители военно-патриотических клубов, кадеты и педагоги.

Новокузнецк принял международную «Эстафету Победы — 2025». Патриотическая акция стартовала 2 февраля в Мурманске и у Брестской крепости в Беларуси, следуя двумя маршрутами — северным и южным. В Новокузнецк был доставлен главный символ акции — Кубок Победы. Гости посетили Бульвар Героев, стелу «Новокузнецк» и мемориал Славы защитникам территориальной целостности, суверенитета и безопасности Отечества, где возложили цветы к Вечному огню. Акция проводится по инициативе Пограничной службы ФСБ России, ее цель — напомнить о подвиге воинов-пограничников, которые в годы Великой Отечественной войны первыми сразились с немецко-фашистскими захватчиками.

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