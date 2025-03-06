Кузбассовцев приглашают принять участие во Всероссийском конкурсе «Моя страна — моя Россия». Участники смогут представить свои социально значимые авторские проекты и инициативы.

В конкурсе есть два основных направления — для участников от 14 до 17 лет и от 18 до 35 лет, а также специальная номинация для детей до 13 лет — «Волшебные нити родословной». Всего в этом году участникам предлагается 14 номинаций.

Принимаются проекты в самых разных сферах — от улучшения качества жизни и цифровизации до сохранения исторического наследия и укрепления культурной идентичности.

Подать заявку можно до 11 мая на сайте. С 12 по 26 мая экспертное сообщество конкурса проведет отбор и определит 300 лучших проектов, которые выйдут в финал. С 27 мая по 14 июня финалисты представят свои инициативы в онлайн-формате и защитят их перед экспертами конкурса. Авторы лучших идей в 2025 году получат поддержку: образовательные гранты, льготы при поступлении в вузы, стажировки и предложения о работе.

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