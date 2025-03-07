Четыре ветерана боевых действий из Кузбасса — Владимир Бохолдин, Антон Чувашов, Сергей Рыжков и Сергей Вирченко — представят регион на Первом Всероссийском «Кубке Защитников Отечества» по зимним видам спорта. Соревнования пройдут с 12 по 18 марта в Ханты-Мансийске, где участники будут состязаться в лыжных гонках, биатлоне, горнолыжном спорте и сноуборде.

По словам заместителя руководителя кузбасского филиала фонда «Защитники Отечества» Олеси Арзютовой, спорт стал важной частью реабилитации ветеранов, участвующих в проекте «СВОих не бросаем». Участники тренируются трижды в неделю, занимаясь в тренажёрных залах, плавая, играя в настольный теннис, а также осваивая пауэрлифтинг и дартс.

Команду курирует тренер Вадим Вахромеев, также ветеран боевых действий, прошедший Афганистан. Он поддерживает спортсменов своим примером, помогая адаптироваться и поверить в свои силы.

«Мы в начале пути. А как это все будет? Это зависит от ребят. Будет желание – они горы свернут. », — отметил Вахромеев.

Участники Кубка, такие как Антон Чувашов, активно готовятся к биатлону: тренируются на лыжах, занимаются стрельбой, а также развивают равновесие и физическую подготовку. По словам организаторов, такие соревнования являются важной частью реабилитации и социализации ветеранов, помогая им восстановить моральное и физическое здоровье, а также обрести новый смысл жизни.

Заместитель министра обороны России Анна Цивилева подчеркнула, что такие мероприятия позволяют поддерживать ветеранов, демонстрируя их активное участие в жизни общества. Первый Кубок станет новой вехой в развитии спортивной и социальной реабилитации.