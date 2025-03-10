С 7 по 9 марта в городе Кемерово прошла Всероссийская медиашкола «Кавычки-палочки», участниками которой стали 100 руководителей пресс-служб из 31 региона страны. В течение трех дней медийщики улучшали свои навыки в PR-сфере, обучаясь у опытных спикеров Российских студенческих отрядов, МИА «Россия сегодня», блогеров Кузбасса и представителей Администрации Правительства Кузбасса.

«Одна из ключевых задач нового национального проекта “Кадры” — пропаганда созидательного труда. Сегодня важно сформировать правильный образ человека труда, актуальный для современной молодежи. Российские студенческие отряды главное трудовое движение молодежи нашей страны. И именно оно сегодня занимается популяризацией рабочих профессий и продвижения миссии “Труд — крут”. Для меня особенно ценно, что именно в Кузбассе, регионе который я представляю на площадке Госдумы, на Всероссийской медиашколе собрались лучшие представители медиакоманд регионов. Они те, кто способны разговаривать на одном языке с молодежью и доносить важность труда», — отметил первый заместитель председателя Комитета Госдумы по молодёжной политике, Председатель Правления организации Михаил Киселёв.

Участники школы проходили обучение по 4 направлениям: стратегический поток, создание контента, фотография и SMM. Вместе с наставниками они познакомились с особенностями командной работы в PR-отделах и работы с контентом, фотожурналистикой, способами взаимодействия со СМИ и информационными агентствами и узнали о том, где и как может развиваться медиаспециалист в современном мире.

Участники стратегического потока изучали работу в команде и функционал руководителя, основы креативного и стратегического мышления, SMM-поток познакомился с инструментами работы в социальных сетях, особенностями взаимодействия с внешними источниками информации. Контент-поток изучал креативное мышление в создании контента и вертикальной съемке, а направление фото — принципы фотографии, обработки и специфику репортажной съемки.

В рамках Всероссийской акции «Поклонимся великим тем годам» участники медиашколы посетили Мемориальный комплекс «Героям–сибирякам», где приняли участие в церемонии возложения цветов к монументу «Воин-освободитель». После церемонии состоялась организованная экскурсия в Школу креативных индустрий на базе ФГБОУ ВО «Сибирская высшая школа музыкального и театрального искусства» (филиал РГИСИ в Кемерово). В рамках экскурсии участники познакомились с работой школы, а также смогли создать уникальный дизайн открыток.

В Ботаническом саду Кемеровского государственного университета был организован деловой завтрак (бранч) с участием приглашенных медийных персон. Образовательные лекции второго дня были посвящены практике: каждое направление выполняло итоговое задание и представляло его экспертам. Команды участников презентовали PR-стратегии для привлечения новых участников, повышения узнаваемости бренда и укрепления позитивного имиджа, для освещения события с учётом его особенностей, снимали вертикальные видеоролики различных форматов, а также презентовали имиджевую фотосессию, созданную на медиашколе.

По завершению презентаций прошла встреча с медиакомандой Кузбасского регионального отделения «Российских студенческих отрядов», занявшей 2 место в конкурсе «Медиа РСО» в рамках национальной премии «Труд Крут».

Организатором Медиашколы является Кузбасское региональное отделение Молодежной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды» совместно с Молодежной общероссийской общественной организацией «Российские Студенческие Отряды», ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет». Медиашкола проводится в рамках грантового конкурса среди физических лиц Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) в 2024 году.

Российские студенческие отряды — крупнейшее трудовое движение российской молодежи. С 1959 года школу студенческих отрядов прошли более 20 миллионов человек. В 2024 году в составе Российских студенческих отрядов трудились более 400 тысяч студентов и школьников из 85 регионов России, которые получили свой первый трудовой опыт, достойную заработную плату и сделали значимый вклад в развитие страны.

Чтобы присоединиться к движению РСО, бесплатно обучиться востребованным рабочим профессиям и трудоустроиться на масштабные проекты не только в России, но и за рубежом, достаточно заполнить простую форму на сайте трудкрут.com или позвонить в кол-центр РСО по номеру 8 800 770 0 117.